Parcoursup : le nouveau gros raté qui fait rager les lycéens sur Twitter !

Les lycéens ont encore la rage sur Parcoursup, le site a eu un gros bug

Parcoursup, c'est la plateforme lancée en 2018, pendant le mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. Son but ? Gérer les voeux d'orientation des lycéens et des lycéennes qui veulent devenir étudiants et étudiantes en enseignement supérieur. Si l'idée de départ est belle, l'envie d'aider les jeunes tout ça tout ça, dans la pratique en revanche, les bugs se sont multipliés. Après les tweets drôles et désespérés des lycéens en 2018, les futurs étudiants ont aussi craqué en 2019. Pareil en 2020 et en 2021. Et cette année 2022 ne fait pas exception : un nouveau gros raté de Parcoursup a fait rager les ados français sur Twitter !