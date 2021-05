Parcoursup 2021 : voici les filières les plus choisies par les élèves

Parcoursup, la plateforme pour faire ses voeux d'orientation qui avait été moquée par les lycéens, comparée à Game of Thrones et Fortnite ou encore critiquée pour la saturation et l'attente, va bientôt donner les résultats aux élèves. Les lycéens et les lycéennes sauront en effet ce jeudi 27 mai 2021, à 19h, s'ils sont admis(es), en attente ou refusé(es). Comme l'expliquent les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 931 000 candidats ont formulé des voeux pour 2021. Parmi eux, il y a 635 000 lycéens, 182 000 étudiants en réorientation et 89 000 personnes qui souhaitent reprendre des études.

Les élèves de terminale ont pu valider jusqu'à 10 voeux et 20 sous-voeux parmi les 19 000 formations proposées sur Parcoursup. A noter qu'il y a 500 formations de plus qu'en 2020. Et on remarque aussi que les trois quarts des personnes ont fait au moins une demande d'affectation en dehors de leur académie. Mais quelles sont les filières les plus choisies sur Parcoursup en 2021 ?

Les licences sont les filières préférées sur Parcoursup

Comme l'a révélé le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les licences sont numéro 1 dans les voeux avec 33%. En effet, près de 7 lycéens sur 10 ont fait au moins 1 voeu en licence. Et les plus demandées sont le droit, la psychologie et Staps (les études scientifiques et sportives).

Parmi celles et ceux qui ont fait un voeu en CPGE, en école d'ingénieurs ou en école de commerce, presque 9 candidats sur 10 ont aussi fait un voeu dans une licence. Et dans le PASS aussi, 80 % des candidats ont formulé un voeu en Licence option Accès Santé (LAS). Idem pour les BUT qui remplacent les DUT, 76% d'entre eux ont également sélectionné une licence.

Les BTS arrivent à la deuxième place, les BUT en troisième position

Les BTS sont aussi très recherchés, ils arrivent en 2ème place avec 30% des voeux. En plus, 1 lycéen sur 2 a choisi un BTS dans sa liste de voeux. Les BTS les plus demandés ? Management commercial, commerce international et relations clients. Et pour les BUT qui remplacent les DUT, 59% d'entre eux ont mis un BTS.

Les BUT, nouveaux DUT, débarquent en 3ème position avec 10,7%. Malgré une baisse de 2 points par rapport à 2020, les BUT sont très demandés dans les filières technologiques : 55% d'entre eux ont choisi un BUT.

L'école d'infirmier est la formation la plus fréquemment demandée

Le top 5 des filières les plus demandées sur Parcoursup en 2021 se termine avec à égalité à 6%, les classes prépas et les diplômes d'état du sanitaire et social. A noter que l'école d'infirmier est la formation la plus demandée de toutes celles proposées sur Parcoursup, comme en 2020. Il y a en effet eu une hausse de 13% pour le Diplôme d'Etat Infirmier en IFSI. Quant au PASS, il a progressé de 0,7 point en 2021.

Enfin, même si Sciences Po Paris ne fait partie du top 5 des filières les plus demandées sur la plateforme, elle a doublé son nombre de candidats cette année, étant pour la première fois sur Parcoursup.