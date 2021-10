Parcoursup : les dates importantes à retenir pour chaque étape

Ce jeudi 30 septembre 2021, les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur ont annoncé les dates des épreuves du baccalauréat général et technologique 2022 (entre le 14 mars et le 1er juillet 2022). Mais les dates du bac ne sont pas les seules à avoir été dévoilées. Les dates importantes pour Parcoursup ont aussi été révélées (entre décembre 2021 à septembre 2022). Découvrez vite les dates clefs pour chaque étape !

Début décembre 2021 et 21 décembre 2021 : remplir sa fiche de dialogue et ouverture de Parcoursup

Les élèves pourront s'intéresser à Parcoursup (qui a dévoilé les filières les plus choisies) dès début décembre 2021. Il faudra remplir votre fiche de dialogue. Vos profs pourront ainsi découvrir votre projet d'orientation et vous feront un retour avec des recommandations. Et dès le mardi 21 décembre 2021, ce sera officiellement "l'ouverture" du site Parcoursup. Vous pourrez vous y connecter pour chercher des formations dans le moteur de recherche.

Du 20 janvier au 29 mars 2022 : créer son dossier et formuler 10 voeux

Dès le jeudi 20 janvier 2022, vous pourrez créer votre dossier sur Parcoursup avec votre numéro INE. Vous pourrez alors formuler 10 voeux jusqu'au 29 mars 2022. A noter qu'il n'y a pas d'ordre pour vos 10 demandes.

7 avril 2022 : dernier jour pour confirmer ses voeux

Attention, le jeudi 7 avril 2022 sera le dernier jour pour finaliser votre dossier ! C'est la date limite pour mettre tout ce que les formations vous ont demandé, comme par exemple une lettre de motivation. Et il faudra absolument confirmer vos voeux. Après, ce sera trop tard.

2 juin 2022 : premières réponses des formations

Du 2 juin (à partir de 19 heures) au 15 juillet 2022, vous pourrez avoir les résultats à vos demandes d'inscriptions. S'il n'y a pas de bug sur Parcoursup ou saturation du site, comme c'était déjà arrivé, vous devriez avoir les réponses pour les formations. Ces réponses arriveront au fur et à mesure, pas toutes d'un coup. Et vous devrez bien répondre dans les temps (vous aurez quelques jours de délai suivant les établissements). On vous conseille de télécharger l'appli mobile Parcoursup pour recevoir les alertes en temps réels et ne rien louper.

15 juillet 2022 : dernier jour pour accepter une proposition d'admission

Le vendredi 15 juillet 2022, vous devrez confirmer votre inscription dans la formation choisie. Ce sera le tout dernier jour pour accepter une proposition d'admission.

Du 23 juin au 16 septembre 2022 : celles et ceux qui n'ont eu que des refus seront aidés

Important : pour les lycéen(ne)s qui ont reçu uniquement des refus, comme c'est déjà arrivé sur Parcoursup, vous avez un laps de temps pour vous faire aider. Du 23 juin au 16 septembre 2022, il y a la procédure complémentaire qui est ouverte. Elle permet aux bacheliers refusés de retenter leur chance et d'être aidés par la commission d'accès à l'enseignement supérieur de leur académie.