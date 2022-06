Parcoursup : elle piège la plateforme avec une lettre de motivation ridicule... et sa candidature est acceptée

Chaque année, c'est la même chose : Parcoursup est un vrai parcours du combattant pour les lycéens qui doivent y remplir leurs voeux pour leurs études supérieures. Certains prennent les choses avec humour mais souvent, élèves et parents sont complètement désespérés. Car formuler ses voeux sur Parcoursup, ça prend du temps et de nombreux lycéens se demandent si les facs et écoles prennent vraiment en compte leurs lettres de motivation. On a la réponse.

>> Parcoursup : les 10 des licences les plus demandées en 2022 <<

Une lycéene piège Parcoursup

Sur TikTok, Luciele, une lycéenne de Pau, a décidé de tester Parcoursup. Comment ? Au lieu d'écrire une lettre de motivation classique, elle a recopié une recette de cuisine, celle d'un gâteau basque, avant de la poster sur le site. Résultat ? Après avoir été d'abord mise en attente, elle a finalement bien été admise malgré cette fausse lettre de motivation.