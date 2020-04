Paga de retour dans les Marseillais aux Caraïbes : il revient sur les raisons de son départ

Bonne nouvelle pour les fans des Marseillais aux Caraïbes : Paga a fait son grand retour dans l'épisode diffusé ce mardi 20 avril 2020 sur W9 ! Le candidat avait soudainement quitté la villa mercredi dernier, après s'en être violemment pris à Benjamin Samat à cause d'une embrouille entre Greg et Nicolas Ferrero, leurs meilleurs amis respectifs. Aucune info n'a alors été donnée sur son départ et on ne savait pas s'il reviendrait. Même Greg et Victoria, sa petite amie, n'étaient au courant de rien. C'était donc un soulagement quand il est revenu.

Paga de retour dans Les Marseillais aux Caraïbes

Face aux Marseillais, il a expliqué son départ et s'est excusé de son comportement : "Sans filtre, je vais vous parler avec le coeur. Lors du jeu des problèmes, j'ai eu un comportement démesuré, qui pour moi est impardonnable. Donc je me suis isolé. Je me suis remis en question. Je n'étais pas bien. J'ai beaucoup pleuré. Vous savez à quel point les Marseillais comptent pour moi. On a construit une belle famille. J'ai failli briser quelque chose entre nous... Heureusement que je me suis arrêté à temps. Que je me suis isolé. Je tenais à m'excuser. Mon comportement envers Benjamin est impardonnable. Je m'excuse du plus profond de mon coeur. Ça ne se reproduira plus".

Pourquoi il a préféré quitter la Villa

En interview face caméra, il a confirmé ce qu'il avait dit plus tôt sur Snapchat : "Lors de la soirée des problèmes, j'ai préféré quitter la villa pour aller me calmer. C'était insupportable pour moi. Benji a défendu Nico, car c'est son ami. Moi j'ai défendu Greg, j'avais beaucoup de peine. Benji et moi on est partis au clash. J'étais à deux doigts que la pilule explose. Quand on sent qu'on arrive à la limite, il vaut mieux partir, se calmer, s'isoler que faire n'importe quoi et le regretter après. Je me suis beaucoup remis en question. Je me suis calmé et je suis ravi de revenir dans l'aventure avec ma famille de Marseillais".