Paga (Les Marseillais aux Caraïbes) de retour après son clash avec Nicolas ? Les théories

Le jeu des problèmes de Julien Tanti a une nouvelle fois dérapé dans Les Marseillais aux Caraïbes ! Il a provoqué la rupture de Maeva et Greg et Eloïse et Nacca, de nouvelles révélations sur Océane et Benjamin Samat ou encore un énorme clash entre Nicolas, Paga, Greg et Benjamin Samat. Tout est parti en vrille lorsque l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour a accepté d'embrasser Maeva Ghennam et alors que la dispute concernait Nicolas et Greg, l'ex d'Alix et Paga s'en sont mêlés.

"Y a le mec à Vivi"

Au final, les candidats ont été obligés de séparer Nicolas et Paga pour éviter que la situation n'aille encore plus loin. Après cette altercation, l'ex d'Adixia a disparu : "J'ai pas de nouvelles de Paga, il m'a laissée en plan. Je suis toute seule", a expliqué sa petite amie Victoria. Les téléspectateurs ont donc compris que Paga a quitté la villa même si son départ n'a pas été montré sur W9. Une info confirmé ensuite par Greg : "Paga n'est pas là. Il est parti cette nuit. Il a pris du recul sur lui. Il a besoin de rester un petit peu seul. J'espère qu'il va revenir." Alors, va-t-il réintégrer Les Marseillais aux Caraïbes ou a-t-il été viré à cause de son comportement ?

PRBK pense que Paga sera bientôt de retour dans l'aventure. On appuie notre théorie sur les images des prochains épisodes dans lesquelles les candidats crient "y a le mec à Vivi". Il ne peut que s'agir de Paga même si la scène est montrée en mode l'ex de Victoria débarque, en mode mystère.

Que s'est-il passé entre Paga et Nicolas ?

De plus, le compte Instagram @marie_spy_news a aussi évoqué le retour du meilleur pote de Greg tout en expliquant ce qu'il s'est apparemment durant le jeu des problèmes : "Stop aux fakes news, Paga et Benji ne se sont pas battus ! Paga a collé sa tête contre Benjamin Samat et il a essayé de le calmer, la prod est intervenue et a isolé Paga pour le calmer, il a dormi à l'hôtel et a réintégré la maison le lendemain."