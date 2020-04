Paga (Les Marseillais aux Caraïbes) : pourquoi est-il parti ? Il révèle les raisons de son départ

Pourquoi Paga a-t-il quitté Les Marseillais aux Caraïbes aussi brutalement ? Va-t-il revenir dans l'émission de télé-réalité de W9 ? Voilà les questions que les internautes se posent depuis la diffusion de l'épisode de mercredi. Alors que le jeu des problèmes battait son plein, Paga se serait violemment énervé contre Nicolas, ce qui a déclenché la colère de Benjamin Samat. L'ex d'Alix a alors voulu défendre son meilleur ami et s'en est pris à Paga, qui aurait dépassé les limites.

Pourquoi Paga a-t-il quitté Les Marseillais aux Caraïbes ?

Une séquence qui n'a pas été diffusée au montage, ce qui a laissé planer une incompréhension totale. Et pour cause, l'ex d'Adixia a disparu comme ça, sans que l'on ne comprenne pourquoi. Ce sont Victoria, sa petite amie, ou encore Greg qui ont annoncé qu'il était parti. Réagissant au massage des filles sur Snapchat, Paga a expliqué pourquoi il est parti de la villa : "La belle vie hein ! Ça se fait masser pendant qu'il y en a qui sont en train de piquer des crises à l'hôtel".

Il révèle les raisons de son départ

Il est revenu sur les raisons de son départ : "J'ai quitté les Marseillais parce que j'étais trop sur les nerfs. J'ai préféré me calmer et prendre du recul. C'était compliqué pour moi ce jeu des problèmes, je vous l'ai dit. Je suis quelqu'un de très strict, très droit et parfois il y a des trucs qui me déplaisent. Pour moi, c'est important le respect d'autrui ! Il y a des trucs qui me dépassent. On fait tous des erreurs et c'est pour ça que j'ai préféré aller me calmer." Va-t-il revenir dans l'aventure ? Il semblerait bien que oui, alors que des images des prochains épisodes montrent les candidats crier "y a le mec à Vivi". Selon le compte Instagram @marie_spy_news, il aurait "réintégré la maison le lendemain." Rendez-vous dès lundi donc pour en savoir plus !