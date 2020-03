Benjamin Samat (Les Marseillais aux Caraïbes) et Alix, une rupture manigancée et fake ?

Qu'est-il arrivé à Benjamin Samat sur le tournage des Marseillais aux Caraïbes ? Alors qu'il était en couple avec Alix et semblait heureux avec elle, il s'est rapproché d'Océane, la soeur de son ex Marine, et est même allé jusqu'à l'embrasser. Il regrette bien évidemment son geste, mais ses regrets n'ont pas permis de sauver sa relation. Et si son ambiguïté avec l'ex de Nicolas était fake ? Et s'il avait tout organisé pour permettre à sa petite amie, qui n'avait pas été appelée par la production, de venir dans l'émission de W9.

Le rapprochement entre Benjamin et Océane fake ?

Benjamin Samat et Alix, qui a violemment clashé Océane, auraient apparemment tout manigancé si l'on en croit les confidences d'un internaute à Aqababe : "Alix ne devait pas venir sur le tournage, la production ne voulait pas l'appeler. Benjamin et elle ont donc monté un scénario. Benjamin devait se rapprocher d'une fille et l'embrasser pour que la production veuille bien appeler Alix (...) Benjamin est pas bien et en stress alors que c'est du fake puisqu'il a monté le truc."

La même personne révèle ensuite qu'une fois arrivée dans Les Marseillais aux Caraïbes, l'ancienne candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4 n'a pas eu la réaction attendue : "Alix s'est prise à son propre piège et a été vraiment jalouse de la fille. Apparemment, une énorme bagarre a éclaté entre elles et Alix a été d'une violence extrême. La production l'a donc virée et ne la veut plus sur les tournages. Avec les problèmes qu'ils avaient en privé et la production sur son dos, Benjamin a décidé de la quitter." Cette rumeur n'est pas officielle !