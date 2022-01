Ozark saison 4 partie 2 : Marty en danger dans la suite ? Le créateur tease la fin de la série Netflix

Ozark saison 4 partie 2 : la fin va se concentrer sur Marty, Wendy et Ruth

Les abonnés Netflix ont pu mater la saison 4 partie 1 d'Ozark. Et beaucoup attendent déjà avec impatience la suite et fin, à savoir la saison 4 partie 2, pour savoir comment ça se termine pour Marty (Jason Bateman), Wendy (Laura Linney) ou encore Ruth (Julia Garner). Le créateur d'Ozark, Chris Mundy, a teasé le final de la série Netflix à Entertainment Weekly.

"Le dernier teasing se résume vraiment à Marty et Wendy" a ainsi expliqué le showrunner, "Nous avons l'habitude de tout cadrer à travers le mariage, autant que Ruth est cette partie gigantesque de la série, évidemment". Les épisodes de la partie 2 de la saison 4, qui seront les derniers, se concentreront donc sur la famille : "Pour les Byrde, à un moment donné, les 7 derniers épisodes posent une question : à quel moment est-il sain de rester dans le couple, et à quel moment est-il sain d'en sortir, en termes de partenariat ? (...) Et donc, pour moi, je pense vraiment que les 7 derniers épisodes sont assez intensément liés au mariage et à la famille. Et Ruth est une extension de cette famille".

Une fin triste pour Marty dans la série Netflix ? "La vie peut vous glisser entre les doigts à tout moment"

Chris Mundy, qui a réagi au gros twist dans l'épisode 7 de la saison 4 partie 1 d'Ozark, a aussi donné des indices sur ce qui va arriver à Marty. Et visiblement, il semble en danger. "Même si vous essayez de tout contrôler, il y a toujours certaines choses dans la vie qui sont juste complètement hors de votre contrôle" a expliqué le showrunner, et "Marty, en particulier, essaie toujours de tout contrôler - et il est si intelligent et si habile verbalement qu'il y parvient généralement". Sauf que dans la fin de la série, il veut faire un "rappel que le monde est imprévisible" et "évidemment, nous allons rattraper cela à un moment donné", pour montrer que "même dans les moments de paix relative, la vie peut vous glisser entre les doigts à tout moment".

Jason Bateman promet "de très bonnes idées" dans "la fin du dernier épisode"

Jason Bateman qui incarne Marty dans Ozark, a lui aussi teasé la saison 4 partie 2. En interview avec IndieWire, l'acteur a balancé : "Je sais où tout va se terminer". "J'étais intéressé par la grande question à laquelle Chris Mundy a l'opportunité de répondre : Vont-ils s'en sortir ou vont-ils payer l'addition ?" a-t-il déclaré, "Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre aux téléspectateurs sur les conséquences de ce que les Byrde ont fait - ou n'ont pas fait -". Et il a ajouté : "Nous avons eu de grandes conversations à ce sujet, et il a de très bonnes idées. En particulier, ce qui se passe à la fin du dernier épisode : Je sais, et c'est génial". L'épisode 7 de la deuxième partie de la saison 4, soit le tout dernier épisode d'Ozark, devrait donc être génial.

Et ce final sera vraiment une vraie fin, on ne se posera plus de questions ensuite a promis Chris Mundy. "Je veux toujours une conclusion" dans les séries a détaillé le créateur à The Hollywood Reporter, "Je ne veux pas avoir l'impression de me faire avoir. Je veux me sentir comme, 'OK, c'était la fin'. Alors j'espère que les gens auront l'impression d'avoir tourné la page à la fin - qu'ils aiment ça ou pas, je ne sais pas".