Outlander saison 5 : Jo et Kezzie sont-ils vraiment joués par des jumeaux ?

Ça s'annonce tendu dans la suite de Outlander. Dans l'épisode 10, disponible demain sur Netflix, Jamie (Sam Heughan) et Roger (Richard Rankin) vont partir à la rencontre de Stephen Bonnet (Edward Speleers) et ça s'annonce sanglant... Depuis le début de la saison 5, on a eu droit à plusieurs intrigues émouvantes mais aussi à l'arrivée de nouveaux personnages. Claire (Caitriona Balfe) et Jamie ont pris sous leur protection les jumeaux Josiah et Keziah Beardsley surnommés Jo et Kezzie.

Deux personnages mais un seul acteur

Eh non, ce ne sont pas des jumeaux qui incarnent Jo et Kezzie dans Outlander mais un seul acteur ! Son nom ? Paul Gorman ! Originaire d'Ecosse, il a été diplômé du Conservatoire Royal d'Ecosse l'an dernier où il a obtenu un Bachelor (équivalent d'une licence en France) en comédie dramatique. Outlander est son tout premier rôle devant les caméras mais auparavant, Paul Gorman a joué dans de nombreuses pièces de théâtre notamment dans le cadre de ses études.

Afin d'incarner Kezzie qui est sourd dans la série, Paul Gorman a été coaché afin d'être le plus authentique possible. "Ça a été un vrai challenge mais c'était super" a confié l'acteur dans une interview donnée à la chaîne Starz qui diffuse Outlander aux Etats-Unis. Afin de jouer les deux personnages, l'acteur a aussi dû se changer très rapidement entre les prises afin de ne pas faire perdre de temps à l'équipe, raconte-t-il.