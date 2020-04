Outer Banks saison 1 : des internautes constatent des erreurs, le co-créateur réagit

Des fans de Outer Banks repèrent des erreurs géographiques

Si vous avez maté Outer Banks sur Netflix, alors vous savez que la série tient son nom du lieu. Et lors que les héros Chase Stokes et Madelyn Cline ont expliqué la fin de la saison 1, il se trouve que plusieurs internautes ont trouvé des erreurs dans les épisodes. Pas dans les plans comme le gobelet Starbucks dans Game of Thrones ou dans les intrigues, mais dans le décor en lui-même. En effet, Outer Banks est une région qui existe dans la vraie vie, en Caroline du Nord. Les tournages de Dawson et Les frères Scott s'étaient par exemple déroulés là-bas. Sauf que ce n'est pas sur l'île que la saison 1 a été tournée.

De nombreux internautes ont reconnu la ville de Charleston, en Caroline du Sud. C'est à cet endroit et ses environs que Outer Banks a été tournée. Mais pourquoi le tournage n'était pas à Outer Banks justement ? Parce que Netflix a refusé de filmer dans ce "bout de paradis". La raison à cela ? Une loi anti-transgenre votée en 2016 en Caroline du Nord. Cette loi discriminatoire interdit aux personnes trans d'utiliser les toilettes dans les bars, les restaurants et les autres lieux publics qui correspond à leur identité de genre si leur changement d'état civil n'a pas été fait.

Une carte à la Game of Thrones

Suite aux remarques des twittos, le co-créateur Josh Pate leur a répondu dans The Wrap. "Le monde d'Outer Banks est un amalgame des deux Caroline" a-t-il expliqué, avouant : "Je suis moi-même originaire des Outer Banks, que j'aime profondément, et ce n'est pas exactement ces Outer Banks là que l'on retrouve dans la série".

"Il y a des endroits, comme Chapel Hill par exemple qui n'est pas sur la mer en réalité, quand on les voit y aller par bateau. C'est une géographie fantasmée basée sur une myriade d'expériences de la Caroline" a-t-il ainsi raconté, donc "je veux que ce soit clair : nous n'essayons pas du tout de correspondre à une réalité géographique".

L'île est donc une sorte de mélange entre rêve et réalité dans la série. Josh Pate a même ajouté : "Nous avons des photos de notre île imaginaire sur nos murs. Nous avons vraiment construit ce monde, avec son propre plan, et nous savons à quoi il ressemble maintenant, un peu comme les cartes que l'on voit dans Game of Thrones. Un Outer Banks imaginaire".