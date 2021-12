Orélie (LPDLA) : "La communauté noire a un complexe d'infériorité", elle s'excuse pour ses propos racistes

Après s'être retrouvée au centre d'un énorme bad buzz ces derniers jours à la suite d'une story dans laquelle elle dévoilait une coiffure tressée à l'aide d'un "accent africain", Orélie Assouline (10 couples parfaits 4, Missions Princes & Princesses) n'a ensuite fait qu'aggraver la situation à l'occasion d'une interview accordée à Sam Zirah.

Orélie Assouline accusée de racisme

Invitée à revenir sur cette première polémique qui lui avait valu de nombreuses menaces et insultes, la jeune femme s'était bien évidemment excusée d'avoir pu blesser certaines personnes, mais elle n'était pas pour autant revenue sur ses propos. Au contraire, accusée d'avoir imité un accent qui n'existe pas, Orélie avait persisté en affirmant : "Je suis désolée, je ne suis pas d'accord : il y a un accent africain. On ne dit pas 'accent Congolais'. C'est comme un accent Marseillais où l'on dit 'Accent du Sud'. Il y a des accents. C'est connu".

Puis, pour expliquer la raison de l'acharnement à son encontre, Orélie Assouline s'était montrée plus que maladroite. Afin d'expliquer que ces critiques reçues étaient liées au racisme historique et sociétal dont ont été et sont encore victimes les personnes noires, la candidate de télé-réalité avait alors déclaré : "Aujourd'hui, la communauté africaine, noire, a un complexe d'infériorité [par rapport] aux blancs".

La candidate s'excuse et s'explique

Des propos qui ont de nouveau scandalisé les Internautes et qui ont provoqué une nouvelle vague de critiques, insultes et menaces à son encontre. Face à cette situation devenue hors de contrôle et inquiétante, Orélie a alors tenu à mettre les choses au clair durant un live organisé sur Instagram ce dimanche 19 décembre 2021.

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, la jeune femme s'est expliquée pendant près de 40 minutes. De quoi lui permettre de rappeler aux gens qu'elle n'est en rien raciste mais simplement ignorante sur certains sujets et maladroite, et bien évidemment, de s'excuser pour le mal provoqué, "J'ai peur de parler. Maladroite, oui. Inculte, oui sur ça. Mais quelqu'un de raciste, non. Je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre les noirs. Au contraire."

Inquiète de faire un nouveau faux pas en parlant, la candidate a confessé, "J'ai juste mis des mauvais mots à ce que je tentais d'expliquer. Ce que je disais, c'est que comme les noirs ont vécu ces choses là dans le passé dont j'étais pas au courant, ils ont ce truc de se braquer vite dès que l'on va y faire allusion. J'ai donc utilisé ce terme 'complexe d'infériorité' qui n'était absolument pas approprié". Elle l'a ensuite ajouté, "Effectivement je parle vite et quand on parle vite on dit de la merde. Mais non, je ne suis pas raciste. Je m'excuse pour les propos, ce n'était pas ce que je voulais dire. Jenny ne m'a pas dit que les noirs ont un complexe d'infériorité, elle m'a dit qu'il y avait quelque chose d'enraciné qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'exprimer de cette manière envers les noirs. Donc je m'excuse."