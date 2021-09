One-Punch Man saison 3 : en attendant la suite, Saitama de retour dans un court-métrage très cool

One-Punch Man saison 3 : en attendant la suite, Saitama de retour dans un court-métrage

Vous attendez la suite de One-Punch Man avec impatience ? Vous guettez l'annonce d'une date de sortie pour la saison 3 ? On vous comprend. Mais si les nouveaux épisodes de la série adaptée du manga de ONE ne semblent pas près de voir le jour, on peut compter sur Yûsuke Murata pour nous gâter. Le dessinateur vient en effet de créer un court-métrage d'animation centré sur Saitama.

Ca commence à faire long. C'est le 2 juillet 2019 que le dernier épisode de la saison 2 de l'anime One-Punch Man a été diffusé au Japon et sur ADN en France. Une véritable éternité pour les fans qui avaient déjà dû attendre 4 ans pour découvrir la suite à l'époque, d'autant plus que la saison 3 semble toujours au point mort en coulisses. A ce jour, on ne sait même pas si le studio J.C. Staff - qui avait succédé à Madhouse, est toujours derrière le projet, lui qui a été fortement critiqué pour son travail. ça va te plaire Rick & Morty de retour dans une pub délirante pour Pringles (en attendant la suite de la saison 4) Big Little Lies saison 2 : Meryl Streep au casting, un retour... ce qui vous attend dans la suite Sex/Life saison 2 : la créatrice tease une suite "très compliquée" pour Billie Saitama de retour en vidéo Néanmoins, face à cette frustration qui ne cesse de monter, on peut heureusement compter sur le soutien de Yûsuke Murata. En effet, l'habituel dessinateur du manga écrit par ONE - dont le tome 23 a récemment été publié par Kurokawa, a profité de son compte Twitter pour nous offrir un excellent cadeau de Noël avant l'heure. De quoi s'agit-il ? D'un court-métrage d'animation. Afin de s'excuser de son retard sur la publication des nouveaux chapitres "pour diverses circonstances", le mangaka a tout simplement mis en scène une aventure inédite de Saitama. Au programme ? Le héros au crâne luisant découvre une promotion immanquable sur de la viande. Problème, elle se situe à l'autre bout de la ville et il ne lui reste qu'une minute pour en profiter. Il doit alors dépasser ses limites pour assouvir ses besoins. Un court-métrage incroyable Rythmé, drôle, bien dessiné et porté par plusieurs caméos, ce court-métrage est une véritable réussite. En plus de calmer notre frustration vis-à-vis de la saison 3 de l'anime, il nous rappelle à quel point Yûsuke Murata est talentueux. Par ailleurs, l'artiste l'a précisé, cette vidéo pourrait être la première d'une longue série. Si son travail est déjà remarquable ici, il espère pouvoir faire encore mieux, "J'aimerais davantage travailler dessus afin de pouvoir ensuite ajouter de la voix, de la musique et des effets sonores. Je voudrais en faire non seulement pour One-Punch Man, mais pour d'autres travaux aussi". Comme quoi, la vie est belle.