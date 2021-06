One Piece : petite pause pour le manga et Eiichiro Oda après celle de Jujutsu Kaisen

C'était l'annonce surprise (et inquiétante) de la semaine : le manga Jujutsu Kaisen est désormais en pause pour une durée minimum d'un mois. La maison d'édition de la Shūeisha l'a révélé dans un communiqué, l'auteur Gege Akutami est aujourd'hui sujet à des problèmes de santé qui l'obligent à s'éloigner temporairement de son oeuvre afin de reprendre des forces.

One Piece en pause

Une décision qui intervient quelques semaines après la mort de Kentaro Miura (Berserk), et qui semble avoir inspiré Eiichiro Oda. On le sait, la santé du créateur de One Piece est elle aussi sujette à de nombreuses complications. Le papa de Luffy ne l'a jamais caché, il a beaucoup de mal à maintenir un état physique optimal, la faute à une quantité de travail trop importante. Or, son médecin l'a déjà averti, il est nécessaire qu'il prenne soin de lui au risque d'accentuer ses problèmes.

Face à cela, le mangaka s'autorise maintenant quelques arrêts ponctuels afin de souffler et récupérer. Et vous l'aurez compris, ça sera donc une nouvelle fois le cas ce mois-ci. L'information vient d'être confirmée, Eiichiro Oda va en effet prendre une semaine de pause. De fait, il n'y aura pas de chapitre inédit de One Piece dans le Weekly Shonen Jump n°29. Pour découvrir la suite de l'histoire et les conséquences du choix de Yamato, il faudra attendre le n°30 qui sortira le 21 juin prochain au Japon.

Une déception pour les plus impatients, mais une nécessité pour l'auteur qui espère conclure One Piece d'ici 4 à 5 ans.