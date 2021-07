One Piece, Akira, Fairy Tail... Emmanuel Macron fan de mangas au Japon, les Internautes divisés

Ce vendredi 23 juillet 2021, les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo ont officiellement été lancés lors d'une cérémonie d'ouverture incroyable. Un événement auquel Emmanuel Macron a bien évidemment participé afin d'encourager les athlètes français déployés sur place. Toutefois, le président de la république n'a pas seulement profité de son passage au Japon pour donner de la force aux sportifs. Au contraire, il a également réalisé le rêve de millions d'otakus.

Emmanuel Macron rencontre de célèbres mangakas

Comme il l'a dévoilé dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron a eu le privilège de rencontrer Katsuhiro Otomo, le mangaka à l'origine de Akira, et surtout, de découvrir quelques planches originales de son chef d'oeuvre. Mais ce n'est pas tout, il a également pu discuter avec Hiro Mashima, le papa de Fairy Tail, tout comme avec Hidetaka Miyazaki, l'homme à l'origine de la franchise de jeux vidéo Dark Souls.

A cette occasion, Emmanuel Macron n'a pas hésité à promouvoir l'amour des Français pour les mangas. Tandis que de nombreux étudiants ont profité du récent Pass Culture pour faire exploser les ventes de telles oeuvres, le président leur a rappelé, "Les lecteurs français sont de plus en plus nombreux, et surtout chez les jeunes."

Une chance incroyable, ponctuée par un cadeau encore plus fou. Il l'a en effet dévoilé, il a notamment reçu un dessin original de One Piece, dédicacé du maître Eiichiro Oda. On peut ainsi y lire l'inscription suivante, "Pour M. le Président de la République, Emmanuel Macron, et vous toutes et tous, fans de One Piece en France". Un trésor bien plus classe que celui recherché par Luffy.