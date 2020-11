Offres d'emploi, formations... Avec 1jeune1solution, le gouvernement s'active pour aider les jeunes

"Les jeunes sont souvent les premières victimes des crises économiques", a déclaré la ministre du Travail, Elisabeth Borne, à BFMTV. Ils le sont d'autant plus aujourd'hui avec la crise sanitaire à cause de la Covid-19... Pas facile de trouver un job quand les sociétés ne peuvent plus recruter, sont full ou encore sont en plein licenciement économique, mais le gouvernement ne lâche pas les jeunes et essaie de les aider dans leur parcours professionnel.

1jeune1solution, le site qui vient en aide aux jeunes en recherche d'emploi

Son idée ? Lancer le site 1jeune1solution.gouv pour les accompagner dans leur recherche d'emploi ou dans leur projet de suivre une formation : "Chaque jeune pourra y trouver toutes les solutions que l'on propose", a expliqué la ministre du Travail, le jour du lancement de la plateforme, avant de préciser : "Il pourra aussi accéder à des offres d'emploi, celles qui ont été trouvées par Pôle emploi. Il pourra avoir des rendez-vous de recrutement, trouver l'adresse de la Mission locale qui pourra l'accompagner." Les jeunes ont aussi accès à l'aide d'un conseiller ou d'une conseillère.

De leur côté, les employeurs publient leurs offres d'emploi sur le site et ont la possibilité de s'inscrire à un événement de recrutement. Et ce n'est pas tout. Si un jeune est intéressé par l'une des offres, il peut directement postuler sur 1jeune1solution, pratique !