Océane et Marine El Himer en froid : "C'est pour revenir plus fortes", Laura en dit plus

Florent aura réussi à diviser les soeurs El Himer ! Inséparables depuis toujours, Marine et Océane enchaînent les disputes à cause du meilleur ami de Benjamin Samat dans Les Marseillais à Dubaï, surtout parce que Océane s'est mise en couple avec lui alors qu'il a fréquenté sa jumelle à l'extérieur. Elle a même souhaité le départ de Marine, en bref, c'est la guerre et ça ne s'est pas vraiment arrangé depuis la fin du tournage.

Océane et Marine El Himer, bientôt la réconciliation ?

La situation est d'ailleurs encore pire puisque les filles ne se voient plus et ne se parlent carrément plus ! Leurs abonnés sont forcément inquiets, mais les révélations de leur grande pote Laura devraient les rassurer sur la question d'une possible réconciliation : "Toutes les relations fusionnelles passent parfois par des moments difficiles. Ça arrive à tout le monde, mais c'est pour revenir plus fortes", a balancé l'ex de Greg Yega.

Elle en a ensuite dit plus sur son amitié avec Océane et Marine El Himer : "Je ne prends pas parti. Ce sont leurs histoires et c'est à elles seules de les régler." Laura est d'ailleurs restée en contact avec les deux soeurs : elle est partie en vacances avec Marine et a récemment passé du temps avec l'ex de Florent.