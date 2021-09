Objectif reste du monde : le chantage de candidats pour obtenir plus d'alcool, Bastos balance

"Si c'est comme ça, on pose nos micros"

Le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 6, en couple avec Victoria Mehault, explique ensuite : "Comme beaucoup d'entre nous étaient un peu éméchés, la production a rechigné à nous donner ce verre. Mais il y a quelqu'un qui a décidé 'si c'est comme ça, on pose nos micros parce qu'on en a marre. On a envie de boire' et il a dit 'qui m'aime me suive'. Moi, je n'en voulais plus parce que j'avais assez bu, mais j'ai quand même posé mon micro et puis je suis allé cuver mon vin dehors. Du coup, on s'est pris un énorme savon." Alors, quelle est l'identité de celui qui a osé faire du chantage à la production ? Dans les commentaires, beaucoup misent sur Julien Bert, mais sans réelle preuve.