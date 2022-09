Nouveautés Netflix : une émission de dating sexy & cringe, et une série flippante sur une secte

Les nouveautés séries Netflix du 1er au 8 septembre 2022

Détox : nouvelle série française de Netflix portée par Manon Azem,Tiphaine Daviot et Charlotte de Turckheim, celle-ci suit les aventures de Léa et Manon, deux amies et coloc qui, saoulées d'être à ce point accro à Internet, décident de s'en passer pendant 30 jours. Et forcément, c'est compliqué.

Dispo le 1er septembre 2022

Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean : Après 9 longs mois d'attente, il s'agit tout simplement de la partie 2 de la saison 6 du cultissime anime. Au programme ? Douze nouveaux épisodes toujours aussi magnifiques qu'épiques.

Dispo le 1er septembre 2022

Devil in Ohio : En attendant de peut-être retrouver Emily Deschanel dans un reboot de Bones, l'actrice est de retour à l'écran dans un thriller intense. Prête à tout pour protéger une patiente qui s'est évadée d'une secte inquiétante, une psy décide de la cacher chez elle. De quoi marquer le début des problèmes et mettre sa famille en danger.

Dispo le 2 septembre 2022

Oggy et les Cafards - Nouvelle génération : Bonne nouvelle, le cultissime dessin animé français est de retour avec 78 nouveaux épisodes. Le twist ? La série a bénéficié d'un petit lifting au niveau des graphismes (et c'est plutôt stylé) et un nouveau personnage va faire son apparition : Piya, un éléphanteau de 7 ans.

Dispo le 8 septembre 2022