Norman Reedus (The Walking Dead) va jouer dans une nouvelle série

The Walking Dead ne prendra pas fin avant 2022 aux USA, mais Norman Reedus pense déjà à son avenir. Et d'après les informations de Deadline, c'est toujours dans le monde des séries et des comics qu'il s'imagine poursuivre sa carrière. L'interprète de Daryl dans la série horrifique a en effet signé avec AMC pour donner vie à une adaptation de Undone by Blood: Or the Shadow of a Wanted Man, une récente BD signée Zac Thompson et Lonnie Nadler.

Nouvelle série pour Norman Reedus

Au programme ici ? Située dans les années 70, cette histoire suit Ethel Grady Lane qui décide de revenir dans sa ville natale en Arizona afin de tuer l'homme qui a assassiné sa famille. Dans une ambiance graphique très Western, ce comic la voit alors naviguer dans cette ville où le chaos et la violence font loi. Son seul véritable compagnon dans cette aventure mortelle ? Un vieux livre très spécial.

A l'heure actuelle, peu de détails sont encore connus sur ce projet (casting, format, date...), mais Deadline assure tout de même que Norman Reedus servira de producteur exécutif et devrait également jouer dedans, sans être en mesure toutefois d'annoncer son rôle. Norman Reedus qui joue les (presque) cow-boy ? Wow, quelle surprise !

Un acteur occupé

A noter que ce projet pourrait n'être que le premier d'une longue série pour l'acteur, puisque bigbaldhead - sa société de production, a signé un contrat de 2 ans avec AMC afin de collaborer sur la création d'autres fictions. Cependant, rassurez-vous, Norman Reedus pense peut-être déjà à jouer autre chose que Daryl, mais ses futurs projets ne menaceront pas, à court terme, son rôle dans The Walking Dead.

Cela a récemment été annoncé, avec la promesse de la production d'un spin-off centré sur lui et Carol à la fin de la série culte de zombies, Daryl n'est au contraire pas près de mourir et semble avoir encore de belles choses à vivre à l'écran.