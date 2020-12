Noël 2020 : 7 idées cadeaux à acheter pour sa copine

Un sac cabas "made in France" en velours côtelé

Autre marque française vers laquelle se tourner pour vos idées de cadeaux de Noël ? Cofin Paris et ses jolis sacs "made in France" et responsables. On vous conseille le sac cabas Jeanne à 65€. Sa matière ? Le velours côtelé, ultra tendance. En couleur terre battue, ça change du noir et il ira va quand même avec tout. Le plus ? Il peut se porter à la main, à l'épaule ou encore en bandoulière. Et il est assez grand pour y glisser votre ordinateur portable pour aller en cours / au travail.