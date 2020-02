Nikkie Tutorials à l'Eurovision 2020 : la youtubeuse transgenre va présenter le concours en ligne

C'est une bonne nouvelle que Nikkie Tutorials, de son vrai nom Nikkie de Jager, a annoncé dans une vidéo partagée ce lundi 10 février 2020 sur Instagram : la youtubeuse pro des tutos maquillage va présenter en ligne la prochaine édition de l'Eurovision qui aura lieu à Rotterdam (aux Pays-Bas) au mois de mai ! "Dites bonjour à votre présentatrice en ligne du concours de l'Eurovision 2020", annonce-t-elle dans une vidéo dans laquelle apparaît le chanteur néerlandais Duncan Laurence, vainqueur de la dernière édition du concours l'an dernier à Tel-Aviv, en Israël.

Nikkie Tutorials, présentatrice en ligne du concours de l'Eurovision 2020

"On se retrouve en mai", conclut celle qui a fait son coming out transgenre en janvier dernier. Alors qu'elle est suivie par plus de 13,2 millions de personnes sur YouTube, elle présentera le concours sur les réseaux sociaux et Youtube. Elle sera non seulement en direct depuis la cérémonie d'ouverture, mais aussi dans les backstages avec les participants. Une aubaine pour elle, qui est une fan incontestée du concours de chant ! Elle avait d'ailleurs à plusieurs reprises fait part de sa volonté d'animer l'Eurovision, ce qui serait "un honneur" pour elle. Voilà chose faite. Après avoir collaboré avec Kim Kardashian, Lady Gaga et Katy Perry, Nikkie peut ajouter une nouvelle corde à son arc (et pas des moindres).