Nikkie Tutorials : la youtubeuse beauté fait son coming out transgenre dans une vidéo émouvante

Nikkie Tutorials : la youtubeuse beauté fait son coming out et révèle être transgenre

"I'm coming out". La célèbre youtubeuse beauté Nikkie de Jager, alias Nikkie Tutorials, a surpris tout le monde avec sa dernière vidéo dévoilée ce lundi 13 janvier 2020. Dans celle-ci, celle qui compte plus de 12,7 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 13 millions de fans sur Instagram révèle être transgenre et revient sur sa transformation.