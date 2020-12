Neymar organise-t-il vraiment une fête géante pour le Nouvel An ? Nouveaux éléments de réponse

Neymar organise-t-il une fête géante ?

Neymar va-t-il ramener le Covid-19 au PSG en 2021 ? C'est la question que de nombreuses personnes se posent à l'heure actuelle. Et pour cause, depuis son retour au Brésil pour les vacances de Noël, le footballeur se retrouve au centre d'une étonnante / inquiétante rumeur : il aurait décidé d'organiser une fête gigantesque (entre 150 et 500 invités) afin de célébrer la nouvelle année. Le genre de révélation qui passe mal quand on sait que la France craint une 3ème vague du virus et que les conséquences de l'épidémie sont tragiques au Brésil.

Alors, info ou intox ? A en croire l'un des conseillers du joueur, interrogé par l'AFP, ça serait totalement faux. "Non !!! C'est un événement lié à Fabrica [une agence d'événementiel]. Ca n'a aucun rapport avec Neymar" a dans un premier temps déclaré ce proche du Brésilien, avant d'ajouter que la star - censée être blessée à la cheville, privilégiait au contraire un réveillon en petit comité, "Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute".

Les preuves contre lui

De quoi souffler et ainsi espérer retrouver un Neymar mature et en bonne santé à la rentrée ? Oui... mais non. D'après Le Parisien, tout ceci ne serait que de la communication de façade afin de masquer la réalité. Comme l'a fait remarquer le journal - toujours bien informé quand il s'agit de l'actualité liée au PSG, les preuves que Neymar s'apprête à lancer une gigantesque soirée au Brésil s'accumulent de plus en plus.

Premièrement, Neymar aurait annoncé au club son intention d'organiser cette soirée en lui assurant qu'il respecterait toutes les règles sanitaires d'usage. De cette façon, le PSG aurait le temps de se préparer à son retour afin d'éviter tout risque de contamination au sein de l'équipe. Deuxièmement, les médias locaux ont déjà commencé à "publier des images [sur les réseaux sociaux] d'invités se prévalant de tests antigéniques ou munis de bracelets aux poignets, véritables sésames pour la fête." En gros, quelque chose d'énorme se préparerait réellement en coulisses. Troisièmement, des supposés invités - qui souhaitent rester anonymes, sont déjà en train de balancer à la presse quelques détails sur la fête, comme les futures présences des célébrités Ludmilla et Wesley Safadao. Et non, elles ne font pas partie du cercle familial du footballeur.

Bref, si tout ceci est encore à prendre au conditionnel, la cote pour que Neymar ramène le virus avec lui à son retour à Paris est désormais plus élevée que celle qui le voit soulever la Ligue des Champions en mai prochain...