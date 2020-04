New York, unité spéciale : Christopher Meloni (Elliot Stabler) de retour... dans un spin-off

Promis, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, Christopher Meloni - récemment vu dans Happy!, une série totalement WTF (mais géniale), va bientôt retrouver son cultissime rôle d'Elliot Stabler. Cependant, comme l'a dévoilé Deadline, le personnage ne va pas réapparaître dans l'immortelle série New York, unité spéciale, mais dans un nouveau spin-off.

Stabler de retour à New York

D'après le média américain, "NBC a commandé une série de 13 épisodes qui sera centrée sur le personnage de Christopher Meloni . (...) Ce spin-off suivra une unité d'élite de la NYPD menée par Stabler et spécialisée dans les affaires contre le crime organisé". Oui, alors que l'on quittait le personnage sur une note douloureuse lors de l'épisode 24 de la saison 12 en 2011 - il démissionnait après avoir accidentellement tué une personne qui tentait de venger sa mère, l'inoubliable partenaire d'Olivia Benson est donc toujours dans la police, avec un rôle différent et très intrigant.

Par ailleurs, en parlant de son ex-collègue incarnée par Mariska Hargitay, ce spin-off nous laisse également espérer quelques retrouvailles entre eux à l'écran. Et pour cause, les deux séries se dérouleront à New York, ce qui devrait logiquement permettre aux scénaristes de mettre en place quelques crossovers événementiels. Et rien que pour ça, on a hâte !