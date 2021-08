New Amsterdam saison 4 : une actrice sourde au casting pour un rôle important

Comme nous le prouveront une nouvelle fois les Jeux Paralympiques qui se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 à Tokyo, le handicap n'est pas un frein aux rêves et ambitions. Et ce n'est pas Sandra Mae Frank qui nous contredira. Atteinte de surdité depuis l'âge de 3 ans, la jeune femme de 27 ans est aujourd'hui une actrice très demandée.

Une chirurgienne sourde à l'hôpital

Ainsi, après une apparition aussi remarquée qu'émouvante dans un épisode de la saison 1 de Zoey et son incroyable Playlist, Sandra Mae Frank va prochainement intégrer le casting d'une série médicale emblématique. C'est TVLine qui a dévoilé l'information, la comédienne a décroché un rôle récurent dans la saison 4 de New Amsterdam, attendue à la rentrée sur NBC aux USA.

D'après les premiers détails, elle se glissera dans la peau du Dr. Wilder, "l'une des rares chirurgiennes sourdes de New York", décrite comme "talentueuse, très sûre d'elle et l'une des meilleures chirurgiennes tout court". David Schulner (showrunner) l'a ensuite confié, son don pour son métier va taper dans l'oeil d'un personnage principal et bouleverser la vie de l'établissement, "Max va tenter de l'attirer au New Amsterdam, mais elle va refuser de rejoindre son équipe. Plusieurs fois d'ailleurs. Extrêmement demandée dans tout le pays, qu'est-ce qui va finalement la pousser à intégrer l'hôpital ? Et qui va-t-elle remplacer ? Ce sont les quelques réponses qui seront répondues dans le premier épisode".

Un rôle aussi intrigant que prometteur sur le papier, qui nous laisse espérer de belles choses à l'écran. On croise désormais les doigts pour que le personnage soit rapidement accepté des fans et que l'on puisse suivre longuement les aventures du Dr Wilder dans la série.