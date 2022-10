Netflix : vous ne verrez plus jamais cette star de Bridgerton de la même façon après avoir vu cette série

Et si vous regardez Derry Girls, vous ne verrez plus jamais la star de La Chronique des Bridgerton de la même façon ! Loin de la haute société londonienne en pleine Régence anglaise du XIXème siècle, Nicola Coughlan incarne Clare Devlin, une ado au début des années 1990 dans une ville d'Irlande touchée par le conflit nord-irlandais. On suit les aventures de Clare avec ses amies Erin, Michelle et Orla.

Pourquoi il faut mater Derry Girls

La saison 3 de Derry Girls est arrivée sur Netflix depuis le 7 octobre 2022, et il faut absolument (re)voir cette série à l'origine diffusée sur Channel 4 ! Pourquoi il faut mater cette série ? Parce que c'est génial ! A commencer par l'humour. Les répliques drôles s'enchaînent, l'ambiance est déjantée et colorée (malgré le mauvais temps irlandais). Une vrai bonheur à regarder pour se remonter le moral après une journée de boulot. C'est vraiment feel good malgré le sujet de fond, social et plus sérieux.

Le travail des acteurs aussi est à souligner : ils donnent tout pour incarner leurs personnages délirants. Ils insufflent beaucoup de justesse à leurs rôles d'ados, entre crise d'adolescence et crise du pays.

Les costumes (les uniformes), les décors et les musiques nineties ajoutent aussi de l'authenticité à l'ensemble. On se croit vraiment avec eux dans les années 1990, en Irlande. Les épisodes nous font sentir nostalgiques !