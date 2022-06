Netflix : tu n'as plus que 15 jours pour (re)voir ce film de danse qui a marqué toute une génération

Nouvelle sortie du catalogue Netflix ! Après le film d'horreur traumatisant Ça et le dessin animé culte des années 90 Les aventures de Tintin, un autre film ne sera bientôt plus dispo sur la plateforme de streaming. Il s'agit de Sexy Dance (Step Up en VO), qui va disparaître de Netflix dans 15 jours, le 30 juin 2022. Alors dépêches-toi de le (re)voir !

Sorti en 2006, le film de danse réalisé par Anne Fletcher (27 robes, La Proposition) raconte l'histoire d'amour naissante entre Nora (Jenna Dewan) et Tyler (Channing Tatum) que tout semble pourtant opposer. Elle vient d'une famille bourgeoise et lui des quartiers mal famés de Baltimore. Elle étudie la danse classique à la prestigieuse Performing Arts High School et il a un don pour le hip-hop et la breakdance. La danse va les réunir.

Après les films cultes Grease, Dirty Dancing ou encore Flashdance, Sexy Dance fait partie des films de danse qui ont marqué leur génération. Pas de déhanchés à la Patrick Swayze ou de tube façon What a Feeling, mais un mélange des genres entre la danse classique et le hip-hop, sur fond de musiques urbaines (Chris Brown, Ciara, Sean Paul...).

D'ailleurs, si Jenna Dewan est si douée dans ses pas de danse dans le film c'est parce qu'elle est danseuse professionnelle en plus d'être actrice. Avant Sexy Dance, la star a dansé sur scène avec plusieurs célébrités (Janet Jackson, Céline Dion, Pink, Ricky Martin, Billy Crawford...). Et depuis, elle a été dans le Danse avec les stars US (Dancing with the stars), a animé l'émission World of Dance et a été juge dans Come Dance with Me.

Et Channing Tatum aussi a toujours dansé. Depuis, il a même été casté comme premier rôle de Magic Mike (entre abdos et strip-teases), où il a une nouvelle fois donné de sa (belle et sexy) personne (et torse nu).

Un film qui avait fait naître une histoire d'amour entre Jenna Dewan et Channing Tatum

Grâce à leurs rôles de Nora et Tyler dans Sexy Dance, les deux acteurs sont tombés amoureux. Ils se sont fiancés en 2008 à Maui, puis Jenna Dewan et Channing Tatum se sont mariés le 11 juillet 2009, à Malibu. Les tourtereaux sont ensuite devenus parents d'une fille appelée Everly Elizabeth Maiselle Tatum (née le 31 mai 2013, à Londres).

Mais en avril 2018, le couple a annoncé leur rupture choc, une séparation d'un commun accord après 12 ans de vie commune et 9 ans de mariage. Leur divorce a été prononcé en 2019 et ils ont obtenu la garde alternée de leur fille.

Depuis fin 2018, Jenna Dewan a refait sa vie avec l'acteur et musicien Steve Kazee. Ils sont devenus parents d'un fils, Callum Michael Rebel Kazee (né le 6 mars 2020). Quant à Channing Tatum, il a été en couple avec la chanteuse britannique Jessie J, avant de se séparer. Depuis, il serait avec Zoë Kravitz et une rumeur de grossesse a même émergé sur internet...