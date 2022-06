Netflix : attention, le film le plus sous-côté de Johnny Depp va bientôt disparaître

Quand on pense à la carrière de Johnny Depp, on pense immédiatement à des rôles cultes comme Edward dans Edward au mains d'argent, Ed Wood dans le film éponyme ou encore Raoul Duke dans Las Vegas Parano, Willy Wonka dans Charlie et la Chocolaterie et bien évidemment, Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes.

Pourtant, parmi ses personnages peut-être moins connus des spectateurs, mais tout aussi importants, on y retrouve celui de John Dillinger, ce célèbre gangster des années 30 qu'il a eu la chance d'incarner dans l'excellent thriller Public Enemies signé Michael Mann, sorti en 2009 sur nos écrans.

Le film le plus sous-côté de Johnny Depp

Dans ce film porté par un casting 5 étoiles avec les présences de Christian Bale (Melvin Purvis), Marion Cotillard (Billie Frechette) ou encore Channing Tatum (Pretty Boy Floyd) et Carey Mulligan (Carol Slayman), on y suit la traque de ce célèbre braqueur de banques, déclaré ennemi public numéro 1 du pays par le FBI.

Un biopic haletant au rythme quelque peu déconcertant, mais qui nous offre une maîtrise absolue du récit ponctué de scènes d'action spectaculaires. Le genre de thriller à voir absolument et qui... s'apprête à nous quitter. En effet, c'est le 30 juin 2022 que Public Enemies quittera (temporairement ?) le catalogue de Netflix. Un véritable drame tant ce film est marqué par l'une des performances les plus sous-côtées de Johnny Depp qui nous dévoile ici, à travers ce rôle d'anti-héros à la fois charismatique et détestable, une nouvelle facette de son talent !

Un acteur généreux

Pour la petite anecdote, le tournage de ce film a permis à l'acteur de faire une nouvelle fois parler sa générosité légendaire. Tandis que la production avait posé ses valises à Oshkosh, dans le Wisconsin (USA), un garçon de 11 ans avait à l'époque révélé à Johnny Depp qu'il était totalement fan de son chapeau Fédora et qu'il rêvait d'en avoir un identique. Un commentaire qui n'était pas passé inaperçu puisque, dès la fin du tournage, la star n'avait pas hésité à lui envoyer son propre chapeau par la Poste. La classe.