Netflix : accusée de sexisme pour une de ses plus grosses séries, la plateforme sort le chéquier pour éviter un procès

Déjà visée par plusieurs affaires de plagiat pour ses séries Stranger Things ou Outer Banks, Netflix a fait face à d'autres accusations. En septembre 2021, Nona Gaprindashvili, une championne d'échecs, a déposé plainte contre la plateforme pour "sexisme" et "diffamation".

Pourquoi Nona Gaprindashvili en veut à Netflix

En cause ? Une scène de la série Le Jeu de la Dame avec Anya Taylor-Joy. Dans le show, cette dernière incarne Beth Harmon, une surdouée des échecs. Dans le dernier épisode de la série, le nom de Nona Gaprindashvili est cité lors d'une ligne de dialogue prononcée par un commentateur. "La seule chose vraiment inhabituelle pour eux, c'est qu'elle soit une femme. Même s'il y en a quelques-unes en Russie. Il y a notamment Nona Gaprindashvili. Certes, elle est la championne du monde féminine mais elle, elle n'a jamais affronté d'hommes" peut-on entendre. Une chose fausse ,comme l'a ensuite rappelé la championne d'échecs dans une plainte. En 1968 (date à laquelle se déroule l'action à ce moment-là), Nona Gaprindashvili avait déjà affronté "59 hommes et 10 grands maîtres" ont précisé ses avocats.

La championne russe accuse donc la production de la série d'avoir "effrontément et délibérément menti sur les exploits" de Nona Gaprindashvili pour ajouter un effet dramatique et mettre plus en avant le personnage principal. "Netflix a humilié la vraie femme qui a ouvert la voie et a réellement affronté et battu des hommes à cette époque-là" assure la défende de la championne. Elle réclamait 5 millions de dollars.

La plateforme lâche un chèque

Environ un an après la plainte, l'affaire est désormais terminée... grâce à un chèque. Comme l'explique Deadline, la plateforme a trouvé un accord financier avec Nona Gaprindashvili dans le but d'éviter un procès. La nature et le montant de cet accord n'ont pas été précisés pour le moment. En janvier dernier, un juge avait refusé la demande de Netflix de faire annuler la plainte de la championne d'échecs. Les avocats de cette dernière avaient demandé un procès qui n'aura donc finalement pas lieu suite à leur accord.