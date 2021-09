Le Jeu de la Dame : une joueuse d'échecs réclame 5 millions de dollars à Netflix pour cette raison

Netflix accusé de "sexisme" et de mensonges

Une simple phrase qui pourrait coûter cher à Netflix : Nona Gaprindashvili réclame 5 millions de dollars à la plateforme pour "diffamation". Elle accuse notamment la production d'avoir menti : en 1968 - date à laquelle est censée se dérouler l'action du dernier épisode du Jeu de la Dame - Nona Gaprindashvili avait déjà affronté des hommes. "Cette allégation est fausse et elle est aussi extrêmement sexiste et dénigrante" précisent les avocats de la star des échecs dans la plainte déposée auprès d'un tribunal californien. "En 1968 (...) elle avait déjà affronté au moins 59 hommes dont 10 grands maîtres" précisent les avocats.

Selon eux, Netflix aurait "effrontément et délibérément menti sur les exploits de Gaprindashvili dans le but bas et cynique d'augmenter le niveau dramatique en faisant croire qu'un personnage fictif a réussi ce qu'aucune autre femme n'a fait." Et d'ajouter : "Dans une histoire censée inspirer les femmes en montrant une jeune femme affrontant des hommes au plus niveau du monde des échecs, Netflix a humilié la vraie femme qui a ouvert la voie et a réellement affronté et battu des hommes à cette époque-là". Echec et mat...