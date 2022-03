NCIS saison 19 : un personnage mort de retour, un acteur soulagé

La mort qui avait bouleversé les fans de NCIS

Le 9 février 2021, à l'occasion de l'épisode 7 de la saison 18 de NCIS, Jimmy Palmer brisait le coeur de millions de téléspectateurs. La raison ? Le protégé de Ducky dévoilait, au détour d'une scène, que Breena - sa femme, était récemment décédée des suites d'une infection à la Covid-19. Une disparition aussi choquante qu'inattendue, qui avait provoqué la colère des fans à l'époque.

En cause ? Nombreux étaient ceux à regretter l'absence du traitement de cette mort à l'écran, la faute à la mise en place d'un saut dans le temps. En effet, souvenez-vous, on apprenait dans cet épisode que le décès de Breena avait eu lieu dans les premiers mois de l'épidémie. Or, jusqu'à présent, ceux-ci n'ont jamais été mis en scène à l'écran afin de permettre aux créateurs de poursuivre la série dans un monde (presque) normal, loin des confinements et premières vagues mortelles aux USA.

Un retour important

Finalement, un an plus tard, les créateurs ont décidé de s'excuser pour ce manque de considération et ce choix créatif brutal. Ce lundi 28 février 2022 était ainsi diffusé l'épisode 13 de la saison 19 de NCIS sur CBS aux USA. Le twist ? Co-écrit par Brian Dietzen (l'interprète de Jimmy), celui-ci a tout simplement débuté par une jolie scène entre le médecin légiste et sa femme.

Non, les scénaristes n'ont pas ressuscité Breena, puisque cette séquence était en réalité un simple rêve de Palmer qui le voyait passer du bon temps auprès de son épouse en se reposant sur sa tête dans un grand jardin. Néanmoins, ce beau moment de complicité s'est tout de même révélé très utile pour l'évolution du médecin légiste, et a notamment permis à l'actrice Michelle Pierce de reprendre une dernière fois son rôle, chose qu'elle n'avait pas pu faire lors de l'annonce de la mort de son héroïne. A travers cette dernière jolie scène auprès d'elle, les auteurs ont donc offert au public et au personnage un véritable sentiment de conclusion.