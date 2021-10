NCIS saison 19 : un nouveau personnage quitte la série

Un retour possible ?

On a pu le découvrir à l'écran, Marcie a tout simplement décidé de partir loin d'ici afin de se vider la tête pour avoir les idées claires au moment d'écrire son article sur cette affaire. Un départ classique et naturel, qui ouvre déjà la porte à un futur retour ? Totalement. Elle l'a d'ailleurs confessé à Gibbs, "Merci pour tellement de choses. J'ai vraiment le sentiment qu'on a fait une bonne équipe. (...) Restons en contact !" Et quand on sait que Gibbs est encore loin de retrouver son poste au NCIS, une nouvelle collaboration entre les deux est loin d'être inenvisageable.

Toutefois, une chose semble sûre, ne comptez pas sur Marcie pour réparer le coeur de Gibbs. Là où la reportrice semblait pourtant coller à la personnalité du héros, elle pourrait en réalité ne pas être attirée par les hommes. Premièrement, c'est au côté d'une certaine Michelle qu'elle est partie s'isoler dans les bois pour écrire. Deuxièmement, Jess Knight a profité de l'épisode pour assurer que Gibbs n'était pas le type de Marcie. Une phrase anecdotique sur le moment, mais qui peut désormais se lire d'une autre façon...