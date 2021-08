NCIS saison 19 : moins d'épisodes avec Gibbs cette année ? Le showrunner réagit

Après avoir échappé de peu à la mort lors du final de la saison 18 de NCIS, Gibbs sera bien de retour à l'écran durant la saison 19 dont la diffusion débutera le 20 septembre prochain sur CBS aux USA. Un soulagement pour les nombreux fans qui craignaient de voir le personnage, suspendu de son rôle à l'agence l'an passé, quitter la série, d'autant plus qu'il pourrait profiter des prochains épisodes pour retrouver une partie de son équipe.

Gibbs va retrouver ses protégés

Steven D. Binder (showrunner) l'a effectivement révélé à TVLine, son côté loup solitaire, qui l'a récemment vu s'éloigner de tout le monde, pourrait (enfin) prendre fin dans la suite de la série. "Gibbs n'a cessé de chasser ce tueur en série [ces derniers mois], et il l'a fait en solo. Il s'est coupé de son équipe avec ça, a rappelé le créateur. Mais dans ce début de saison, ça va changer".

De quoi comprendre que le mentor de McGee va donc retrouver son rôle de leader au NCIS ? A priori, c'est peu probable étant donné qu'un remplaçant aurait déjà été casté. Néanmoins, cette révélation - qui nous promet une importance retrouvée dans l'intrigue et auprès de ses protégés, pourrait cacher une autre bonne nouvelle.

Un rôle réduit pour Gibbs ? Peut-être pas

Depuis plusieurs mois maintenant, des rumeurs laissent entendre que Mark Harmon aurait décidé de réduire sa présence dans la série en jouant dans moitié moins d'épisodes que les saisons précédentes. Or, durant son interview avec le site américain, Steven D. Binder s'est étonnement montré optimiste vis-à-vis de sa place à l'écran, "De nombreuses choses qui sont rapportées concernant la série ne sont pas nécessairement vraies".

Et s'il n'a pas pris le risque de préciser le nombre exacte d'épisodes dans lesquels l'acteur sera présent, le showrunner a tout de même assuré qu'il comptait sur lui pour cette saison 19, "La chose sur laquelle nous nous concentrons actuellement, c'est de raconter les meilleures histoires avec les personnages que l'on a. Et Gibbs fait partie de ce monde. Et je pense que nous faisons un très bon travail".

Autrement dit, Gibbs devrait à nouveau collaborer avec les membres de la team cette année, mais il pourrait en plus avoir une présence normale à l'écran durant cette saison 19. La vie est belle finalement.