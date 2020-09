NCIS saison 18 : le passé de Torres sera enfin dévoilé, sa relation avec Bishop va se poursuivre

La saison 18 de NCIS - dont la date de diffusion sur CBS aux USA n'est toujours pas connue, devrait faire le bonheur de tous les fans de Torres. Arrivé au sein de la team en 2016, ce personnage est jusqu'à présent resté une petite énigme, là où d'autres agents ont déjà eu le droit à de plus grands développements personnels à l'écran.

Le passé de Torres dévoilé

Bonne nouvelle, cette injustice serait sur le point de faire partie de l'histoire ancienne. Wilmer Valderrama, son interprète, l'a en effet confirmé à TV Insider, les scénaristes profiteront des prochains épisodes pour lever le voile sur certains mystères le concernant, "On va en découvrir beaucoup plus sur son passé. Cette saison va énormément se concentrer sur d'où il vient, quelle a été son éducation, sa famille... On va en apprendre un peu plus sur sa famille".

Il faudra bien évidemment attendre le retour de NCIS pour découvrir les secrets et révélations en question, mais Wilmer Valderrama s'est déjà montré très excité par ce qui nous attend, "Ça va être génial de lever le voile sur certaines zones et de pouvoir offrir au public un peu plus de justifications sur sa façon d'être". L'acteur l'a d'ailleurs précisé, c'est pour ce genre d'intrigues qu'il a choisi de faire ce métier, "C'est exactement ce que vous voulez jouer en tant que comédien. Vous voulez jouer ces différentes épaisseurs. Vous voulez jouer le fait de les dévoiler au grand jour, devenir plus vulnérable. C'est ce qui vous rapproche des autres personnages".

Le duo Torres / Bishop en avant

Et forcément, ces révélations sur Torres et sa nouvelle vulnérabilité/ouverture ne seront pas sans conséquences, notamment du côté de sa relation avec Bishop. Là où la fin prématurée de la saison 17 - la faute au Covid-19, a mis à mal l'avancée de l'intrigue, l'évolution de leur histoire devrait se poursuivre l'an prochain.

Là encore, Wilmer Valderrama n'a rien dévoilé du plan des scénaristes, mais il a tout de même sous-entendu que cette relation allait dans le bon sens et devrait nous surprendre, "L'exploration des relations entre les personnages et tout ce qui va avec, c'est toujours un mystère. Mais je ne crois pas que l'on fera quelque chose qui a déjà été vu dans la série. On va définitivement tenter de travailler sur quelque chose de différent".

Autrement dit, si Bishop/Torres a tout du couple Tony/Ziva de l'époque, la tournure de leur relation devrait être différente. Un point positif quand on sait que le Tiva n'a finalement jamais vraiment vu le jour devant la caméra, mais toujours en-dehors...