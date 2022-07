Nathalie Andreani assure qu'OnlyFans aide à éviter des viols : "grâce à nos photos et nos vidéos ils vont se calmer"

Nathalie Andreani n'a aucun tabou et parle sans problème de sa reconversion dans le monde du charme. En effet, l'ex de Vivian a quitté la télé-réalité pour dévoiler son corps sur des plateformes comme MYM ou OnlyFans et cela lui rapporte une fortune ! Mais, selon elle, son nouveau métier est aussi une bonne chose pour la société, car il permettrait de diminuer le nombre de viols. C'est ce qu'elle a indiqué à Jeremstar dans la vidéo publiée sur la chaîne Youtube du blogueur ce dimanche 24 juillet 2022.

"Ça m'est arrivée de me poser des questions et de me demander 's'il y avait de la moralité dans ce que je faisais'. Mais je fais du mal à personne, je ne fais que du bien", explique l'ancienne candidate qui pourrait prochainement avoir un bébé, avant d'ajouter : "Le métier que l'on fait, ça permet aussi à des individus de ne pas aller plus loin. Je pense notamment aux viols. Y'a des gens qui ont des pulsions, et grâce à nos photos et nos vidéos ils vont se calmer tranquillement chez eux".

Les internautes attaquent Nathalie après ses propos sur le viol

Les propos de celle qui se serait vu proposer une grosse somme par une star du foot pour passer la nuit avec ont choqué les internautes et les critiques n'ont pas tardé à surgir sur Twitter.