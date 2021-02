Naked Attraction et Toi-même tu sexes : 2 programmes pour briser les tabous sur la nudité et le sexe

Naked Attraction, l'émission anglaise phénomène est dispo sur 6play

Naked Attraction est dès maintenant dispo sur 6play. Mais Naked Attraction, c'est quoi ? Une émission britannique de dating où les candidats sont entièrement nus. En France, vous connaissiez peut-être Adam recherche Eve animée par Caroline Ithurbide, où les participants étaient en tenue d'Adam et Eve. Eh bien dans Naked Attraction aussi, les candidats sont nus. Un jeu où des célibataires choisissent avec qui ils veulent partir en date, en se basant sur les corps nus et non sur l'argent, le statut ou encore le style vestimentaire des candidats.

Naked Attraction est devenu un tel phénomène au Royaume-Uni, que le programme diffusé là-bas sur Channel 4 en est à sa 5ème saison. En plus du côté original évident, l'émission anglaise a aussi permis de montrer des corps divers et variés, et non pas uniquement des corps ressemblant à ceux de mannequins ou d'influenceuses Instagram. Un beau message pour le mouvement body positive, prôné par Demi Lovato et de nombreuses stars mais aussi par beaucoup d'anonymes sur les réseaux, mais qui est encore très rare à la télévision.

Notez que Naked Attraction est dispo en version floutée 24h/24, puis à partir de 22h30, dans "une version où absolument rien ne vous sera caché".

Toi-même tu sexes, le docu sur les jeunes et le sexe est aussi sur 6play

Toi-même tu sexes aussi est dispo dès à présent sur 6play. Ce programme en revanche est un docu dans lequel 4 jeunes (Nino, Ana, Ornella et Tom) vont donner leur avis sur le sexe. Entre leur éducation, leurs expériences, le porno, les idées reçues... Ils ont tous un point de vue différent de la sexualité. Ces jeunes de la génération Z vont alors être plongés dans le milieu du sexe et être confrontés aussi bien à des témoignages de militants que de porn stars. Le but ? Casser les clichés et les aprioris qu'ils ont sur la sexualité. Réussiront-ils à se défaire de leurs préjugés ?