Clito, masturbation, contraception... "Osez le féminisme !" lance son site sur le sexe pour les ados

Entre autres, ce nouveau site "déconstruit les mythes sur la sexualité des femmes" et "te fait (re)découvrir ton anatomie". "Il est temps que la sexualité ne soit plus uniquement centrée sur les désirs masculins. Cela nuit gravement aux sexualités des femmes" ont précisé Les Frangines. Et si vous vous demandez pourquoi le terme "sexualités" est au pluriel, c'est "parce qu'il y a autant de sexualités qu'il y a de femmes : à chacune ses désirs, son plaisir, seule, ou avec le ou la partenaire de son choix".

Les hommes aussi sont les bienvenus sur ce site

Bon ok, à la base, c'est pour aider les adolescentes à y voir plus clair sur le sexe que Les Frangines ont été créées. Mais les femmes qui ont dépassé 20 ans peuvent aussi aller sur le site pour "trouver et transmettre des outils de réflexion sur les sexualités" ou tout simplement pour en apprendre davantage sur leur sexualité ou leur anatomie. Parce qu'au final, il n'y a pas d'âge pour apprendre.

Et surtout, les mecs aussi (de tous âges également) sont invités à prendre connaissance du site internet. Il pourrait bien leur apporter des réponses sur les sexualités des femmes.

Trouvez toutes les réponses à vos questions

En plus, c'est hyper simple d'utilisation avec plusieurs rubriques. En dehors de "qui sommes-nous ?" et des "sites amies" (pour "approfondir les différents sujets abordés"), vous pourrez découvrir les parties "mythes", "anatomie" et "glossaire".

Côté mythes, vous découvrirez ainsi des explications sur la virginité, la première fois, la masturbation ou encore le fait d'être "bonne au lit". Quant à l'anatomie, elle vous permettra de faire la différence entre la vulve, le vagin, l'utérus, mais aussi d'en savoir un peu plus sur plusieurs sujets, notamment les règles, la contraception et l'accouchement. Enfin, le glossaire vous permettra de savoir exactement ce qu'est la cyprine, l'éjaculation, les oestrogènes ou encore l'urètre. Un site utile voire indispensable.