Nabilla Benattia : son fils jugé car il se maquille, elle le défend, "Je ne l'empêcherai jamais d'être qui il est"

Milann moqué pour son utilisation du maquillage

Comme on a récemment pu le découvrir sur les réseaux sociaux de sa mère, Milann - le fils de Nabilla Benattia et Thomas Vergara, n'a peut-être que deux ans, mais il sait déjà parfaitement manier le maquillage. Une situation de mimétisme logique puisque le petit garçon souhaite simplement se rapprocher de sa maman, qui a pourtant été vivement critiquée et moquée sur Twitter.

Il y a quelques jours, certains internautes ont en effet déploré le supposé laxisme de l'influenceuse, allant jusqu'à déclarer, "Nabilla elle laisse son fils jouer avec son maquillage il sait se mettre du gloss et utiliser un pinceau oulala les conséquences..." Une déclaration particulièrement choquante et navrante pour tout ce qu'elle sous-entend, qui n'a bien évidemment pas du tout été appréciée par Nabilla.

Nabilla milite pour la liberté de ses enfants

Au contraire, la star du documentaire Sans Filtre - disponible sur Prime Video, a dans un premier temps partagé ce message en déplorant la fermeture d'esprit de cette personne, "Pardon ? Pauvre mentalité". Puis, dans un second temps sur Snapchat, la future maman d'un deuxième bébé s'est confiée sur la belle éducation qu'elle souhaite offrir à ses enfants.

"Ecoutez moi, mon fils c'est un homme libre donc si il veut toucher des pinceaux, s'il veut faire ce qu'il a envie, c'est pas grave, a-t-elle insisté avec fierté. Le maquillage, son père lui dit que c'est pour les filles mais s'il a envie d'utiliser du maquillage avec moi il a le droit."

