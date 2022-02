Nabilla Benattia enceinte : prise de poids et sexe du bébé, nouvelles confidences sur sa grossesse

Les stars sont en mode "surprise" cette année côté bébés. Après Aya Nakamura qui a dévoilé avoir été enceinte en annonçant la naissance de sa deuxième fille, c'est Nabilla Benattia qui attend un heureux événement. Le 4 février, la star a dévoilé être enceinte de son 2ème enfant avec une photo de famille trop cute. Et comme elle l'a ensuite confié, sa grossesse est "très avancée" ce qui veut dire que bébé va pointer le bout de son nez plus rapidement qu'on ne le pense. Sur Snapchat, elle s'est confiée sur ce bébé à venir.

"J'ai déjà pris à peu près dix kilos"

Enceinte pour la deuxième fois, Nabilla Benattia vit sereinement cette nouvelle grossesse malgré les rumeurs folles qui circulent sur les réseaux. Même si elle n'a pas voulu dévoiler dans combien de temps elle va accoucher, ni de combien de mois elle est enceinte, la star a dévoilé des photos d'un baby bump bien arrondi. Et comme elle l'a dévoilé sur Snapchat, elle déjà pris une dizaine de kilos depuis le début de sa grossesse. "Je mange des choses que je n'ai jamais mangé de ma vie. Je prends des portions de malade. Là, j'ai déjà pris à peu près 10 kilos. D'habitude je fais 55 et là je fais 66 kilos" a-t-elle expliqué. La femme de Thomas Vergara a aussi expliqué que cette grossesse est très différente de celle qu'elle a vécu lors qu'elle attendait Milann. Et qu'en plus, elle ne s'y attendait pas ! "Je m'en suis rendue compte quand j'étais à un mois, je n'étais pas du tout prête" confie-t-elle.

Mystère sur le sexe du bébé

Les fans se demandent évidemment si Milann va-t-il avoir un petit frère ou une petite soeur ? Ne comptez pas sur Thomas et Nabilla pour vous le dire : eux-mêmes ne le savent pas ! Ils ont décidé de ne pas découvrir le sexe du bébé avant la naissance. "On ne sait pas parce qu'on ne veut pas le savoir, on n'a pas de préférence. Les prénoms, on en a prévu deux, un pour une fille et un pour un garçon." a expliqué Nabilla qui a aussi posté récemment une sublime photo de grossesse :