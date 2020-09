Nabilla Benattia embrasse Maëva Ghennam et s'attire les foudres d'internautes, elle réplique

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ce dimanche 27 septembre 2020. Sur celle-ci, on voit Maëva Ghennam et Nabilla Benattia faire la fête ensemble samedi soir, plus proches et sulfureuses que jamais. Visiblement, la candidate des Marseillais VS le reste du monde 5 et l'ex candidate des Anges étaient plus qu'heureuses de se retrouver à Dubaï. En plus de twerker, de danser de façon très sexy et de se peloter, elles ont enchaîné les déclarations d'amour et ne se sont pas lâchées... avant de s'embrasser sur la bouche. Le tout filmé par Thomas Vergara et partagé ensuite en story.

Nabilla Benattia et Maëva Ghennam, les bisous qui choquent

Si cela a amusé certains internautes, soupçonnant les deux candidates de télé-réalité d'être totalement ivres, ça a aussi indigné de nombreuses personnes, qui s'en sont prises à Nabilla, certains n'hésitant pas à la qualifier de "mère indigne". Ils lui reprochent notamment de donner le mauvais exemple. D'autres rappellent qu'on est en pleine période de coronavirus et que les gestes barrières n'ont pas été respectés. Face aux critiques, la maman de Milann (bientôt 1 an) s'est justifiée sur Twitter : "Être une maman ne veux pas dire s'arrêter de vivre... Les femmes sont magiques et tellement belles ! Soyez vous-même, amusez vous, je vous aime tellement".