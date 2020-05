Nabilla Benattia bientôt séparée de Thomas Vergara ? "Peut-être que c'est la fin"

Si le confinement mis en place dans le monde a pour objectif de sauver des vies face à l'épidémie de Covid-19, il pourrait également être à l'origine de la fin de nombreux couples. Et malheureusement pour Thomas Vergara, le sien avec Nabilla Benattia pourrait tristement être concerné par une telle éventualité. En avril dernier, le jeune papa confiait notamment : "Ça fait quelques jours qu'avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu'on en a ras le bol. (...) Le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas".

Un couple en crise pour Nabilla et Thomas ?

De l'histoire ancienne pour les deux amoureux ? Pas du tout. Comme l'ont repéré nos collègues de Purepeople, le couple n'aurait pas réussi à s'habituer à ces nouvelles conditions de vie et la situation se serait dégradée avec le temps, au point de l'obliger à faire chambre à part dans sa maison à Dubai. Sur son compte Instagram, le compagnon de l'animatrice de Love Island a dans un premier temps confié, "Ça fait dix jours que je ne l'ai pas vue. C'est un peu chaud en ce moment. Le confinement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux", avant de dévoiler leur nouvelle organisation, "On ne se croise pas. (...) On se fait la garde partagée du petit à la maison. C'est sympa".

Une petite crise passagère qui prendra fin une fois le confinement terminé ? Difficile à dire. Thomas Vergara l'a ensuite précisé, "je ne sais même pas pourquoi on en est là. C'est très spécial. Je ne comprends pas." De fait, cette situation inattendue le plonge en plein doute quant à l'avenir de son couple, "Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas disputés. Peut-être qu'on a fait le tour ? Peut-être que c'est la fin aussi, sait-on jamais". De quoi nous aider à relativiser nos problèmes de cheveux trop longs et de catalogue Netflix terminé.

Heureusement, si on souhaite rester positif et croire en une "happy ending" pour le couple, on peut toujours se tourner vers le compte Instagram de Nabilla. Le 30 avril dernier, la jeune femme y postait une jolie photo du couple avec en légende "L'amour de ma vie".