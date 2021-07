Nabilla Benattia "angoissée" après son cambriolage, grosse conséquence sur sa nouvelle vie

Nabilla traumatisée par son cambriolage

Ils l'ont fait. Après des mois de préparation et de stress, Nabilla Benattia et Thomas Vergara se sont mariés ce mardi 6 juillet 2021 au château de Chantilly. Un événement qui a logiquement fait le bonheur du couple, mais qui a malheureusement été gâché par une terrible nouvelle. Et pour cause, durant cette union, un cambrioleur en a profité pour s'incruster dans leur chambre d'hôtel et voler un maximum d'affaires de grandes valeurs.

D'après les premières révélations, ce voleur serait ainsi reparti avec des bijoux, des sacs ou encore des montres, d'une valeur totale de près de 150 000€. Une situation difficile à vivre pour les jeunes mariés, traumatisés par cette intrusion, qui a motivé l'ex-star de télé-réalité à prendre une grande décision sur sa vie.

Une décision importante prise par l'influenceuse

Jusque-là habituée à ne rien cacher à ses abonnés afin d'être la plus transparente possible avec eux, Nabilla va désormais se montrer beaucoup plus secrète. De fait, à l'occasion de son arrivée à son hôtel à Ibiza pour sa Lune de Miel, la jeune maman a confessé sur Snapchat être prête à maitriser ses partages et sa communication, "Je suis trop contente c'est magnifique, je vais pas trop montrer la chambre, parce que je n'ai plus envie qu'on sache où je suis, ce que je fais."

Une décision qui pourrait décevoir une partie de son public, toujours fasciné de découvrir l'envers du décor de son incroyable vie, mais une décision inévitable. Nabilla l'a en effet dévoilé, "Ça m'angoisse un petit peu, je ne vais pas vous mentir".