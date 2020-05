Mory Sacko (Top Chef 2020) : après son élimination, il annonce l'ouverture de son restaurant

Qui sera le grand gagnant de Top Chef 2020 et succédera à Samuel Albert, vainqueur de la saison 10 ? Ils ne sont plus que 5 candidats en lice après la déterminante Guerre des Restos. Une épreuve culte qui n'a pas réussi à Mory Sacko et Martin Feragus. En duo, les deux candidats ont fait face à un échec sans précédent sur lequel ils se sont expliqués en interview. Mais le candidat qui était en équipe avec Adrien Cachot dans la brigade violette et qui a été éliminé lors de la dernière chance a un nouveau projet qui va combler ses fans.

Mory va ouvrir son restaurant en septembre

Eh oui, Mory Sacko va bientôt devenir le chef de son propre restaurant ! Il a partagé la nouvelle il y a quelques jours sur Instagram : il ouvrira bientôt un établissement sur lequel il travaille depuis un an déjà. Son nom ? MoSuke. Comme l'explique l'ex-candidat de Top Chef, ce nom fait référence à son prénom (Mo) et à Yasuke (Suke), "premier et seul samouraï africain ayant existé au Japon". Son restaurant va donc s'inspirer des gastronomies africaines et japonaises "tout en usant des produits de notre cher terroir français" précise Mory.

Malgré la crise que traverse le monde de la restauration suite à la pandémie de coronavirus et à la fermeture des établissements, Mory Sacko compte bien ouvrir son restaurant à Paris Rive Gauche à la rentrée 2020. "La période ne pousse pas à l'optimisme mais honnêtement je n'ai aucun doute, l'envie est plus forte que la crainte. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cette dinguerie" a-t-il posté sur les réseaux sociaux.