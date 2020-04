Déconfinement : la date de réouverture des restaurants et des bars fixée au 15 juin ?

Depuis le 17 mars, les Français sont confinés pour limiter la propagation du Coronavirus qui a déjà fait plus de 20 000 morts sur notre territoire. Dès le 14 mars, le Premier ministre Edouard Philippe annonçait la fermeture des restaurants et cafés qui ont dû baisser le rideau le soir même à minuit. Depuis, les établissements restent fermés au public même si certains continuent d'assurer la livraison à domicile avec des règles strictes. Les écoles, collèges et lycées devraient rouvrir à partir du 11 mai et les coiffeurs espèrent pouvoir en faire de même mais quand pourrons-nous de nouveau aller au resto ou boire un verre en terrasse ?

Réouverture le 15 juin pour les restos et les bars ?

Selon plusieurs médias dont Europe 1 et RMC, les restaurants, bars et cafés pourraient bien rouvrir leurs portes à partir du lundi 15 juin. C'est en tout cas, la date qui serait "une piste vraisemblable" selon un proche du dossier qui s'est confié à Europe 1. Le site de la radio précise qu'une réunion va ce tenir ce vendredi à l'Elysée à ce sujet. Mais évidemment, si cette date est bien confirmée, tous les établissements ne pourront pas rouvrir d'un coup.

Le casse-tête de la réouverture

Avant de penser à la réouverture, le gouvernement doit aussi déterminer dans quelles conditions les établissements pourront rouvrir leurs portes. Car même malgré la fin du confinement, il faudra encore respecter les mesures de distanciation sociale dont le respect d'une distance entre les clients. Pas facile pour des établissements où les tables sont parfois serrées les unes contre les autres ! Les patrons et employés devront aussi sûrement s'adapter avec peut-être le port du masque ou de gants. "Pour le moment, on n'a pas trouvé la réponse, mais il va falloir aller vite pour sauver la saison estivale" explique une source citée par Europe 1.