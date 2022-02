Mort de Rayan au Maroc : attention aux cagnottes fakes, son père dénonce les arnaques

En dehors des cagnottes fakes et des goodies, la famille de Rayan a aussi et surtout reçu le soutien du monde entier. Une star du football a même fait don de sa villa aux parents. Abdel Razzaq Hamdallah, attaquant marocain qui joue dans le championnat saoudien, a annoncé sur Instagram qu'il faisait don d'une "maison entièrement équipée à la famille de Rayan". "J'ai décidé de les aider en mon nom, au nom de ma famille et au nom de tous les Marocains et musulmans, et de leur redonner un peu de joie" a-t-il précisé.