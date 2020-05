Mort de Guy Bedos : les stars rendent hommage à ce grand Monsieur de l'humour et du cinéma

Mort de Guy Bedos : les stars lui rendent hommage

Triste disparition que celle de Guy Bedos, mort ce 28 mai 2020 à l'âge de 85 ans. Humoriste de gauche qui n'hésitait pas à flinguer tous les politiques pour autant, grand acteur, homme engagé, il ne laissait personne indifférent. Souvent clivant et toujours libre, rebelle et audacieux, feu l'artiste a reçu un grand nombre d'hommages de stars et d'anonymes sur les réseaux sociaux.

"Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux" Humoriste, comédien, homme engagé, connu aussi pour ses coups de gueule... Guy Bedos laisse derrière lui une immense carrière, faite de sketchs cultes, de films tout aussi mythiques et surtout un ton irrévérencieux, un goût pour la rébellion. Mort ce jeudi 28 mai 2020 à l'âge de 85 ans, ce grand artiste aura marqué les français par ses nombreux talents. Normal donc que les stars soient si nombreuses à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. A commencer par son fils, Nicolas Bedos, (dont le dernier film Le Belle époque a été primé aux César 2020) qui a annoncé avec émotion lé décès de Guy Bedos. Sur son compte Instagram, celui qui est aussi acteur (en plus d'être scénariste, réalisateur ou encore chroniqueur) a déclaré : "Il était beau. Il était drôle. Il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu comme père. Embrasse Desproges et Dabadie. Vu que vous êtes tous au Paradis".

Les stars rendent hommage à Guy Bedos Sur les réseaux sociaux, les hommages à Guy Bedos sont de plus en plus nombreux, comptant parmi eux ceux de des acteurs et des humoristes (de Jean Dujardin à Omar Sy en passant par Jamel Debbouze, Michael Youn et Jérôme Commandeur). Plusieurs animateurs de TV ont également tenu à écrire quelques mots, comme Enora Malagré, Nagui, Nikos et Jean-Luc Reichmann. Jean Dujardin a ainsi posté une photo de lui avec Guy Bedos et Nicolas Bedos, accompagnée d'un émoji coeur.

De son côté, Omar Sy a tweeté : "Mes Pensées émues et Sincères Condoléances @VickyBedos @NicolasBedos1 et vos proches. Merci à Guy Bedos pour son humour, son audace, son exemplarité de liberté de penser, de s'exprimer et de vivre".

Mes Penses mues & Sincres Condolances @VickyBedos @NicolasBedos1 et vos proches.

Merci Guy Bedos pour son humour, son audace, son exemplarit de libert de penser, de s'exprimer et de vivre. pic.twitter.com/TrAom5P6LE — Omar Sy (@OmarSy) May 29, 2020

"Merci Guy pour la direction et la force que tu m'as donné..." a quant à lui indiqué Jamel Debbouze, "Je n'oublierai jamais ta bienveillance, ton sourire et tes vannes".

Michael Youn a également remercié Guy Bedos pour tout ce qu'il a apporté : "Merci pour tout Guy... les rires, la tendresse, l'ironie, la colère et la malice. Tu nous laisses tellement de souvenirs. Amuse toi bien là haut avec Desproges, Dabadie et Coluche... Tu nous manques déjà. Je t'aimais tant".

"Immense humoriste, immense comédien" a rappelé Jérôme Commandeur, "Merci Monsieur Bedos, vous nous avez rendu moins cons et on part de loin".

Immense humoriste, immense comdien. Merci Monsieur Bedos, vous nous avez rendu moins cons et on part de loin. pic.twitter.com/HREXQm2pdB — Jrme Commandeur (@commandeur_j) May 28, 2020

Enora Malagré a carrément opté pour un long mot sur Instagram pour exprimer son chagrin. "C'est avec une immense émotion que je poste cette photo de Guy bedos qui vient de nous quitter pour rejoindre ses copains au paradis" a-t-elle déploré, "J'ai eu la chance de le rencontrer, plusieurs fois, il était libre, drôle et tendre . Je pense à ma tres très chère @victoriabedos que j aime tant , je serre ta main si fort ma chérie, je pense à @nicolasbedosofficiel, à leur maman, et à toi aussi ma @jupette07. Nous sommes tous avec vous. Je vous donne toute ma force ! Et pensons tous à ce monument de l'humour français, un artiste nécessaire, un sublime insolent".

Nagui a avoué ressentir "une tristesse infinie avec le départ de Guy Bedos". "Je l'aimais et l'aimerai pour la vie" a-t-il ajouté.

"Entre les larmes et les rires, il y avait ton souffle, ton talent" a souligné Nikos Aliagas, "Sois en paix. Pensées affectueuses à ta famille et tes enfants".

#RipGuyBedos Entre les larmes et les rires, il y avait ton souffle, ton talent. Sois en paix. Penses affectueuses ta famille et tes enfants. #instanikos https://t.co/Nr8Pgp9Vzo — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) May 28, 2020

Jean-Luc Reichmann a aussi confié avoir "beaucoup de tristesse...". Il a même précisé : "Guy Bedos m'a tellement accompagné tout au long de ma vie...".