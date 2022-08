Mort de Gabby Petito : sa famille réclame 50 millions de dollars à la police

Le 27 août 2021, Gabby Petito était portée disparue après un road-trip avec son fiancé, Brian Laundrie. Son corps sans vie a été retrouvé un peu moins d'un mois plus tard dans le Wyoming. Brian Laundrie a ensuite été retrouvé mort en octobre 2021 et, dans une lettre récemment publiée, ce dernier confirmait avoir tué Gabby... à sa demande. Selon lui, la jeune femme était blessée et lui aurait demandé de mettre fin à ses souffrances. "Je pensais que c'était miséricordieux et que c'était ce qu'elle voulait mais je vois toutes les erreurs que j'ai faites. J'étais paniqué. J'étais choqué. Mais dès le moment où j'ai décidé de prendre sa douleur, je savais que je ne pouvais pas continuer sans elle" a-t-il écrit.

L'affaire a fait beaucoup parler aux Etats-Unis mais aussi partout dans le monde. Depuis la découverte macabre du corps de Gabby, sa famille a porté plainte contre les parents de Brian Laundrie qu'ils accusent d'avoir protégé leur fils. Selon cette plainte, les parents de l'homme lui auraient permis de fuir la police. Mais ce n'est pas la seule action en justice qu'ils ont lancé.

Pourquoi les parents de Gabby Petito portent plainte contre la police

Comme le dévoile People, les parents de Gabby Petito ont cette fois décidé de porter plainte contre la police de la ville de Moab City dans l'Utah. Pourquoi ? Le 12 août 2021, quelques jours avant la disparation, Gabby et Brian avaient été contrôlés par la police. Comme le montrent des images de surveillance, l'influenceuse était en larmes et blessée à la joue mais défendait son petit ami. Les parents de la jeune femme affirment que Gabby serait toujours en vie si la police était intervenue et avait reconnu les signes de violences conjugales dont elle était victime.

Résultat ? La famille de Gabby Petito réclame une fortune à la police de la ville : pas moins de 50 millions de dollars ! Suite à la révélation des images, une enquête interne avait été menée par la ville Moab et il avait été reconnu que les officiers ont fait une "erreur non intentionnelle". La ville n'a pas encore réagi à ce procès qui pourrait lui coûter très cher.