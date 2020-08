Mort de Chi Chi DeVayne : la star de RuPaul's Drag Race est décédée à 34 ans

C'est une bien triste nouvelle pour la communauté LGBTQIA+ mais aussi pour tous ses fans du monde entier. Chi Chi DeVayne, Zavion Davenport de son vrai nom, est morte à seulement 34 ans. Celle qui a marqué RuPaul's Drag Race sur Netflix avec sa fameuse phrase "Laissez les bons temps rouler", prononcée en français (avec un accent de Louisiane), s'est éteinte. La célèbre drag queen avait participé à la saison 8 mais aussi à la troisième saison All Stars de l'émission disponible sur Netflix.

C'est sa famille et son management qui ont annoncé sa mort dans la nuit de ce jeudi 20 août 2020 à ce vendredi 21 août 2020 : "Au nom de la famille Davenport/Wyandon, c'est avec une immense tristesse que ma famille et moi annonçons le décès de mon fils bien-aimé Zavion Michael Davenport, la célèbre Chi Chi DeVayne. Par respect pour la famille immédiate, veuillez attendre des informations supplémentaires et des directives concernant les dispositions finales, les mémoriaux et la méthode de remise des condoléances et des expressions de gentillesse". Ils ont même confié les dernières paroles de la reine du sud. "Ses derniers mots à sa famille et à ses amis : 'N'abandonnez jamais'".

Chi Chi DeVayne avait été hospitalisée plusieurs fois

Les nombreux abonnés de Chi Chi DeVayne avaient pu suivre ses récentes hospitalisations. Les médecins avaient diagnostiqué une sclérodermie à la Bayou Queen. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui touche la peau, les muqueuses et même certains organes comme les poumons. En juillet 2020, la star de RuPaul's Drag Race avait été hospitalisée, craignant une insuffisance rénale. Puis le 16 août 2020, elle est revenue à l'hôpital pour une pneumonie. C'est finalement des suites de cette pneumonie que Chi Chi DeVayne est décédée.

RuPaul avoue avoir "le coeur brisé"

RuPaul, qui anime son show éponyme sur Netflix, a réagi sur ses réseaux. "J'ai le coeur brisé d'apprendre la disparition de Chi Chi DeVayne. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de connaître sa bonté et son âme magnifique" a-t-elle réagi, "Elle nous manquera beaucoup, mais ne sera jamais oubliée. Que son esprit généreux et aimant rayonne sur nous tous".