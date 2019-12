Mort de Cameron Boyce : Dove Cameron lui rend hommage avec un tatouage

C'est l'un des décès qui a choqué les internautes en 2019. Le 6 juillet dernier, stars et anonymes rendaient hommage à Cameron Boyce, décédé tragiquement à 20 ans. Souffrant depuis de nombreuses années d'épilepsie, l'acteur a fait plusieurs crises qui ont mené à sa mort chez lui, dans son sommeil. Quelques semaines plus tard, Disney Channel lui rendait hommage lors de la diffusion de Descendants 3. Parmi les stars les plus affectées par ce décès, on retrouve évidemment ses amis proches tels que Dove Cameron.

La signification particulière du nouveau tatouage de Dove Cameron

L'actrice qui incarne Mal dans la trilogie Descendants a décidé de rendre un nouvel hommage à Cameron Boyce avec un tatouage, son 11ème ! C'est dans une vidéo pour Vogue que la jeune star a dévoilé la signification particulière de ce tattoo situé sur l'avant-bras gauche : il s'agit d'une arme de laquelle sort une rose. Une façon d'honorer l'engagement de Cameron Boyce qui avait lancé avant son décès Wielding Peace, une organisation pour appeler à une réforme autour des armes à feu aux Etats-Unis.